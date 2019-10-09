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Terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillere saldırdı!

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:57
Terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillere saldırdı!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:57
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. terör örgütü YPG/PKK
  3. Fırat Kalkanı Harekatı
  4. Cerablus
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  6. terör örgütü DEAŞ

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  • HadraHadra23 dk önce
    Adı üzerinde :Terörist başka ne beklenir kiYPG: Yabancı Gavur Piyadeleri,

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