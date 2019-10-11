Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği Muhammed bebeğe son veda
Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'ye attığı havan mermisinin şehit ettiği 9 aylık Muhhammed bebek ve diğer siviller için cenaze töreni düzenlendi.11 Ekim 2019 Cuma 10:57
Türk askerinin Fırat'ın doğusuna girmesiyle kaçacak delik arayan teröristler, sivilleri hedef aldı.
Şanlıurfa ve Mardin'e terör örgütü YPG tarafından atılan havan topu sonrasında, 7 kişi şehit oldu.
Şehitlerden 3'ü çocuk, biri Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar bebek...
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil şehitler için tören düzenlendi.
Bebek katilleri
Büyük bir acının hakim olduğu törende, YPG tarafından katletdilen 9 aylık Muhammed bebeğin tabutu, akıllara PKK'lı teröristler yıllar önce katlettiği bebekleri getirdi.
PKK/YPG'li teröristler, 30 yıl önce düzenledikleri saldırılarda da bebekleri hedef alıyordu.
Kalleş teröristler, bugün de bebeklerimizi hedef almaya devam ediyor.
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