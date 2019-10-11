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Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği Muhammed bebeğe son veda

Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'ye attığı havan mermisinin şehit ettiği 9 aylık Muhhammed bebek ve diğer siviller için cenaze töreni düzenlendi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:57
Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği Muhammed bebeğe son veda

Türk askerinin Fırat'ın doğusuna girmesiyle kaçacak delik arayan teröristler, sivilleri hedef aldı.

Şanlıurfa ve Mardin'e terör örgütü YPG tarafından atılan havan topu sonrasında, 7 kişi şehit oldu.

Şehitlerden 3'ü çocuk, biri Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar bebek...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sivil şehitler için tören düzenlendi.

Bebek katilleri

Büyük bir acının hakim olduğu törende, YPG tarafından katletdilen 9 aylık Muhammed bebeğin tabutu, akıllara PKK'lı teröristler yıllar önce katlettiği bebekleri getirdi.

PKK/YPG'li teröristler, 30 yıl önce düzenledikleri saldırılarda da bebekleri hedef alıyordu.

Kalleş teröristler, bugün de bebeklerimizi hedef almaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:57
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. 9 aylık Muhammed
  4. Muhammed Omar
  5. YPG

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