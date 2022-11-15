Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan İngiliz Reuters'a sert tepki!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı terör saldırısını PKK/PYD terör örgütünün düzenlediği tespit edildi. Konuya ilişkin haber yapan İngiliz haber sitesi Reuters'in terör örgütü PKK'dan "Kürt silahlı grup" olarak bahsetmesine tepki yağdı. Londra merkezli sitenin, "Kürt silahlı grubu PKK, İstanbul saldırısıyla ilgisi olduğunu yalanladı" başlıklı haberine İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıkamada "Ne zaman terör örgütü diyeceksiniz?" diyen Çataklı, "Kurbanlar sarı saçlı, mavi gözlü olunca mı terör örgütü diyeceksiniz?" siteminde bulundu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5.724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu “katiller sürüsü” şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?"