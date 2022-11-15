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Gündem Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan İngiliz Reuters'a sert tepki!
Gündem

Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan İngiliz Reuters'a sert tepki!

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'in terör örgütü PKK'dan "Kürt silahlı grup" olarak bahsetmesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 02:58:00 -
Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan İngiliz Reuters'a sert tepki!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı terör saldırısını PKK/PYD terör örgütünün düzenlediği tespit edildi. Konuya ilişkin haber yapan İngiliz haber sitesi Reuters'in terör örgütü PKK'dan "Kürt silahlı grup" olarak bahsetmesine tepki yağdı. Londra merkezli sitenin, "Kürt silahlı grubu PKK, İstanbul saldırısıyla ilgisi olduğunu yalanladı" başlıklı haberine İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıkamada "Ne zaman terör örgütü diyeceksiniz?" diyen Çataklı, "Kurbanlar sarı saçlı, mavi gözlü olunca mı terör örgütü diyeceksiniz?" siteminde bulundu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5.724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu “katiller sürüsü” şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?"

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Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

Reutersi bırak Alman ZDF tvsine bak. Bütün gün haber bülteninde terbiyesiz söz tonu ile terör örgütü PKKyı aklayan yalan haber yaydılar.

Müslüman

Terörist başının mektubunu trt de okutanlar, terörist Osman Öcalanı trt ye çıkaranlar,pkk partisi hdp yi ziyaret edenler, ittifaklarına almak isteyenler, pkk ile resmi protokoller hazırlayanlar için söyleyeceğiniz bir sözünüz yok mu? Hal böyleyken bizden oy isteyecek biz de koyun sürüsü gibi gidip size oy vereceğiz öyle mi?
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