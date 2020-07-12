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Aktüel

Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:23:00 -

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen Pençe-Kaplan operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."

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