Terör örgütü PKK'ya operasyonda ele geçirilenler şoke etti!
Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 80 uçaksavar mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
80 uçaksavar mühimmatı bulundu
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye istinaden Jandarma Asayiş Komando timlerince, ilçenin Günyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 14,5 milimetrelik 80 uçaksavar mühimmatı bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.