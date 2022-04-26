  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan dünyayı endişelendiren açıklama: Gerekirse oraya da gireriz

Sürpriz gelişme ortaya çıktı! Türkiye'ye dev yatırıma hazırlanıyorlar

Erdoğan yeni maske kararını açıkladı

Algınız batsın utanmazlar! ‘Keşke ben de Gezi'ye katılsaydım’ dedirten görüntü

Keşke hiç konuşmasaydı! Abdullah Gül'den skandal Gezi açıklaması

Putin küplere binecek! Ukraynalı askerler o Avrupa ülkesinde eğitime alınıyor!

Altın, dolar ve konutu olanlar dikkat! Mert Başaran tarih verdi ve yapılması gerekeni açıkladı

Şu ahlaksızları köpürtenler utanır mı şimdi? 10 yaşındaki çocuktan topluma Tilki ve Gülşen tokadı

YÖK’ten ilahiyat kararı! Ders planlarına göre belirlenecek!

Murat Akan ‘Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum’ diyerek uyardı: Bill Gates darbe yapacak
Dünya Terör örgütü PKK'ya komşuda ağır darbe!
Dünya

Terör örgütü PKK'ya komşuda ağır darbe!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda cephanenin ve 1 ton patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 23:47:00 -
Terör örgütü PKK'ya komşuda ağır darbe!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK’nın IKBY’ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıklarken, 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK’ya Irak’ta büyük darbe vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK’nın IKBY’ye karşı planının engellediği ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiği aktarıldı.

10 ton patlayıcı ele geçirildi

Açıklamada, IKBY Güvenlik Konseyi’nin vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabalar sonucu 17 Nisan tarihinde Duhok ili sınırı içerisinde terör örgütü PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, sanık Yunus Ahmet’in patlayıcı ve silahları Rudi Hüseyin adlı PKK’lı bir terörist aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, IKBY’de eylem gerçekleştirmek için terör örgütü PKK’ya teslim edeceğini itiraf ettiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay