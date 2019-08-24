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Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor

Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor

Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor.


Bölgedeki güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Suriye kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün bölge halkı çocuklarını ailelerinden zorla kopararak kendilerine sözde savaşçı yapmak için büyük bir baskı kurmakta. Örgüte katılmak istemeyen çocukları da ele geçirerek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yapmak maksadı ile ağır işkence ve infazına varan uygulamalara başvurmakta. Gerek teslim olan özellikle Suriyeli örgüt mensupları ve sınırı yasa-dışı geçerek Türkiye ye sığınan ailelerin bu konuda anlatımları yaşanan baskıları göz önüne sermekte.


Bölgeden ele geçen görüntüden de anlaşabildiği kadarı ile Münbiç bölgesinde örgüt saflarından kaçarken ele geçirilen 2 Suriye’li çocuğa ağır işkence uygulandığı görülmekte.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
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