Terör örgütü PKK'nın izi Amanoslar'dan silindi

Adana İl Jandarma Komutanlığının idaresinde 12 Ağustos'ta başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep il jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından 97 operasyonel timdeki 1448 personelin terörle mücadelesi "tarihi sonuç" verdi.

Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarıyla aralarında örgütün sözde "üst düzey" yöneticilerinin de bulunduğu teröristlere Amanonslar'ı dar etti. Bölgede, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nin "mavi" ve "gri" kategorilerinde yer alanların da bulunduğu biri sağ yakalanan 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde "üst düzey" teröristler de etkisiz

Hatay-Amanos kırsalında 22 Ağustos'ta düzenlenen hava destekli operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kategorideki teröristlerin, örgütte sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin beraberinde 3 M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hatay-Dörtyol kırsalında ise 18 Ekim'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonda etkisiz hale getirilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar da yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Acar'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer aldığı ve "Dilşer" kod adını kullandığı belirlendi.

Terörist Acar'ın ayrıca 1997'de Hatay/Erzin/Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, Hatay'da 1999'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayı ile Hatay/Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında 2017'de bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu tespit edildi.

Firari eski HDP milletvekilinin "gri kategori"de aranan oğlu tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de ise Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonuyla 1 teröristin öldürüldüğünü, 1 teröristin de sağ yakalandığını bildirdi.

Sağ yakalanan teröristin, halen yurt dışında kaçak olan eski BDP Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri kategori"de aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi.

İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik, Hatay'da, "terör örgütüne üye olmak" ve "kasten adam öldürme" suçlarından tutuklandı.

Sığınak, mağara ve yaşam malzemeleri imha edildi

Güvenlik güçleri, bölgede PKK'nın kullandığı birçok sığınak ile teröristlerin gizlendiği mağara ve yaşam malzemelerine de darbe vurdu. Operasyonlar kapsamında, Amanoslar'ın Osmaniye kısmında PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı sığınaklar patlatılarak imha edildi.

"Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir"

İskenderun ilçesinde ise dün 2 terörist, güvenlik güçlerinin başarısı ve dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 teröristin güvenlik birimlerinin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçtığını belirti.

"Amanoslar'da terör örgütü PKK imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadesini kullanan Doğan, bölgenin PKK'dan arındırıldığını kaydetti.