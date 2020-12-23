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Gündem Terör örgütü PKK'dan kaçan 7 terörist daha teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK'dan kaçan 7 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu söyledi. Böylece PKK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 241'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:42:00 - 2020-12-23 19:03:20
Terör örgütü PKK'dan kaçan 7 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

7 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülme hızının kazandığını, 7 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi.

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