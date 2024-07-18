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Gündem Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-18 20:34:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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