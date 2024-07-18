Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu
TSK'nın başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
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