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Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırı sonucu iki Türk genci hastanede tedavi altına alındı.

11 Ekim 2019 Cuma 22:38

Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan vatandaşlardan birinin babasının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, 300'e yakın PKK yandaşı akşam saatlerinde Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için bir araya geldi.

PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Gençlerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Öte yandan, Türk yetkililerin gerekli girişimlerde bulunduğu ve tüm tedbirleri aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:38
  1. PKK
  2. Belçika

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  • hercaihercai28 dk önce
    ......  PKK LILARIkoruyorlar orda, olanlar da tabii ki turklere olacak!

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