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Aktüel Terör örgütü PKK yandaşları Hollanda polisine saldırdı
Aktüel

Terör örgütü PKK yandaşları Hollanda polisine saldırdı

Hollanda’nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:02:00 -
Terör örgütü PKK yandaşları Hollanda polisine saldırdı

Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı. Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi.

Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı. Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

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