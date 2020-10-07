Terör örgütü MLKP'ye ağır darbe! Gözaltına alındılar
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü MLKP’ye düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.