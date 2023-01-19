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Yaşam Terör örgütü DEAŞ'ın infaz sorumlusu Yozgat'ta yakalandı!
Yaşam

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz sorumlusu Yozgat'ta yakalandı!

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 17:51:00 - 2023-01-19 17:55:20

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnfaz sorumlusu dahil 7 kişi yakalandı

Operasyonda DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Cezaevine gönderildiler

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 7 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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