Terör örgütü DEAŞ'ın infaz sorumlusu Yozgat'ta yakalandı!
Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnfaz sorumlusu dahil 7 kişi yakalandı
Operasyonda DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.
Cezaevine gönderildiler
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 7 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.