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Yaşam Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
Yaşam

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

Manisa'Da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 21:16:00 - 2022-06-28 21:47:49

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik 21 Haziran’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.Y, R.A, G.T, R.G, Y.Ç, O.Ö, Y.Ü, B.A, F.V. ve H.D. emniyetteki işlemleri sonrası Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı.

10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli 10 şahıs hastane sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

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