Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı
Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyon yaptı.
3 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.