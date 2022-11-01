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Yerel Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı
Yerel

Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 18:24:00 -
Terör örgütü DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyon yaptı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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