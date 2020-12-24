Terör örgütü, bölgedeki Arapları zorla silah altına almaya başladı

Göksel Çağlav Ankara

Bu anlaşmayı Türkiye ile işbirliği ve Kürtlere ihanet olarak gören terör örgütü PKK ile Peşmerge arasında çıkan çatışmalarda iki taraf da kayıplar veriyor. Terör örgütü PKK da güç toplamak için bir yandan kırsal kesime çekilen eli silahlı gruplar arasındaki yabancı teröristleri kendi saflarına çekmeye bir yandan da bölgedeki Arapların eline zorla silah vererek kendi saflarında savaşmaya zorlamaya başladı. PKK’yı bölgeden çıkarmaya kararlı olan Peşmerge ise bölgede hakimiyeti ele geçirmek için yeni üsler kurmaya başladı. Peşmerge güçleri, yerleşim merkezlerinin çevresini ağır silahlarla kuşatarak sızmalara karşı önlem almaya çalışıyor.

PKK bölgede huzur istemiyor

Kürdistan Peşmerge Güçleri Şengal Komutanlarından Kasım Derbo da terör örgütü PKK’nın güç toplamak için bölgede eli silahlı grupları kendi saflarına katmaya çalıştığını belirterek, “Şu anda Şengal Dağlarında bulunan yasadışı gruplarda yer alan kişilerin yüzde 90’ı başta PKK’lılar olmak üzere yabancılardan oluşuyor, özellikle çoğunlukta Araplar PKK tarafından zorla silah altına alınıyorlar. Bunlar bölgede huzur ve güven ortamı istemiyor” dedi.

Irak hükümeti de Irak-Suriye sınırına güvenlik güçlerinin gönderilerek terör örgütüne karşı önlemlerin alınması talimatı verdi.