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Terör önce evlerinden etti sonra katletti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, Şırnak'ta yan yana defnedildi. 

11 Ekim 2019 Cuma 13:35
Terör önce evlerinden etti sonra katletti

Şehit anne ve iki evladının cenazesi, İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin Nusaybin'de, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce, çukur kazılarak, barikat kurularak tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda evleri yıkılan Yıldız ailesinin, terör peşini bırakmadı.

Terör mağduru Yıldız ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan TOKİ konutlarına bir süre önce yerleşti. 

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, dün, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde anne ve iki kızı şehit düştü. 

Terörün önce evlerinden ettiği sonra katlettiği 5 çocuk annesi annesi Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız'ın (15) cenazeleri, otopsinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesinden aile tarafından teslim alındı.

Şehit anne ve iki evladının cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:35
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