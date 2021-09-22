Terör gitti, kayyımlarla hizmet geldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde belediye, kırsalda yaşayan yüzlerce çocuğa sinema keyfi yaşatıyor. Silvan Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinden etkilenen ve hiç sinemaya gitmeyen çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla “Açık Hava Sinema Gösterisi Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında kırsal mahallelere giden belediye ekipleri, köy meydanında kurdukları dev ekranda çizgi film gösterimi yapıyor. Kimileri ilk kez sinema ile buluşan çocuklar, yapılan yiyecek ve içecek ikramı ile keyifli saatler geçiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, “Amacımız Silvanlıları mutlu etmek. Silvan’ın tüm çocuklarına ulaşmak istiyoruz” derken, çocuklardan Salih Sımpil, “14 yaşındayım şu ana kadar hiç sinemaya gitmedim, nasıl olduğunu da bilmiyordum. Köyümüze sinema geldi, açık alanda film izledik” şeklinde konuşuyor.