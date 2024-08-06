Terör devleti siren sesleriyle yankılanıyor: Siyonistlere drone sürüsüyle baskın

Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'taki çok katlı bir binada İsrail tarafından vurulmasıyla kuzey cephesindeki sınır çatışmasının tam ölçekli bir savaşa dönüşeceği korkusu, bugün bir adım daha ileri taşındı.

İsrail işgal ordusuna ait jetler bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun kasabasında bir binayı bombardımana tuttu. AFP'ye bilgi veren Lübnanlı yetkililer, saldırıda beş Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun resmi açıklamasında, binanın Hizbullah'ın güney komutanlığı tarafından kullanıldığı belirtildi.

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

Hava saldırısının hemen ardından İsrail tarafında sirenler çaldı. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimlerinde sirenlerin çalmasını patlama sesleri izledi.

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Nehariye yakınlarında bir kamikaze silahlı insansız hava aracının infilak ettiği bildiriliyor.

Görgü tanıkları, Lübnan sınırına kuş uçuşu 35 kilometre mesafedeki kritik liman şehri Hayfa'dan da dumanlar yükseldiğini aktardı.

Israel Hayom gazetesi, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu yazdı.

HİZBULLAH DRONE SÜRÜSÜYLE SALDIRDI

Yerel medya, bir kamikaze drone'un isabet ettiği kuzeydeki Mazra'a kasabasında ise biri ağır iki kişinin yaralandığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda altı kişinin hastaneye kaldırıldığı resmi olarak açıklandı.

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran destekli grup, Telegram hesabından Akka’daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti.

Hizbullah ayrıca, söz konusu saldırıların Fuad Şükür suikastına misilleme olmadığının altını çizdi.

Hizbullah'ın açıklamasından sonra da Akka çevresinde drone saldırısı için sirenlerin çaldığı gelen bilgiler arasında.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasında topyekun bir savaşı engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

GÜNEY KORE'DEN YENİ UYARI

Savaş korkusuyla vatandaşlarının Lübnan ve İsrail'den ayrılmasını isteyen ülkeler arasındaki Güney Kore, bugün yeni bir uyarıda bulundu. Seul yönetimi, iki ülkedeki vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesini güçlü şekilde tavsiye ettiğini duyurdu.

ALMAN ORDUSU TAHLİYE İÇİN HAZIR

Alman Spiegel dergisi ise, Alman ordusunun Orta Doğu'dan geniş çaplı bir tahliye operasyonuna hazırlandığını yazdı.

Habere göre, Alman ordusu bölgedeki 2 bini aşkın Alman vatandaşı için A400M tipi askeri kargo uçağı filosunu ve mürettebatı birkaç gündür hazır bekletiyor. Tahliye planındaki öncelik, Lübnan.