Dünya Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor
Dünya

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki Filistinlilere ait iki evi yıktı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı el-Velaca beldesinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla yıktığı bildirildi.

El-Velaca Belde Belediye Başkanı Hızır el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail işgal güçleri, askeri takviyelerle beldeye baskın düzenledi. Kassam ve Ribhi Maali adlı iki kardeşe ait iki daireyi yıktı.” dedi.

Arac, İsrail askeri buldozerlerinin ayrıca beldenin ana caddesinde kazı yaparak tahrip ettiğini ve cadde boyunca uzanan bir istinat duvarını da yıktığını aktardı.

 

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

