SON DAKİKA
Türk askeri Barış Pınar bölgesinden çekildi mi? MSB'den açıklama geldi
Gündem

Türk askeri Barış Pınar bölgesinden çekildi mi? MSB'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk askeri Barış Pınar bölgesinden çekildi mi? MSB'den açıklama geldi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk askerinin Barış Pınarı bölgesinden çekildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

