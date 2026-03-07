Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun

Gazipaşa'da trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimde durdurulan araç sürücüsü Özcan Y., alkol ölçer testinde 3.30 promil alkollü çıktı. Ancak asıl çarpıcı olan, sürücünün ehliyetini daha bir gün önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle kaybetmiş olmasıydı. Üstelik o denetimde kendisine zaten 160 bin lira ceza kesilmişti.

Bir gün sonra aynı kişi, ehliyetsiz ve üstelik bir önceki günden çok daha yüksek alkol düzeyiyle yeniden direksiyona oturdu.

Ekipler bu kez sürücüye çeşitli ihlallerden 200 bin lira idari para cezası uyguladı. Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

SARIGÜL BUNA DA KARŞI ÇIKACAK MI?

Sarıgül, sahte plaka cezasına itiraz ederken "bu kadar ağır olmaz" diyordu. CHP’li siyasetçinin 200 bin lira ceza yiyen ve her gece alkollü direksiyona oturanlar için de aynı savunmayı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu!..