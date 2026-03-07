  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun
Gündem

Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun

CHP'li Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde sahte plaka kullanan bir sürücüye verilen cezayı "fazla" bularak tepki göstermiş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla trafikte kuralsızlığı adeta meşrulaştırmıştı. Sarıgül'ün bu çıkışı kamuoyunda büyük tartışmaya neden olurken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden gelen bir haber, CHP’li Sarıgül’ün tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Gazipaşa'da trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimde durdurulan araç sürücüsü Özcan Y., alkol ölçer testinde 3.30 promil alkollü çıktı. Ancak asıl çarpıcı olan, sürücünün ehliyetini daha bir gün önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle kaybetmiş olmasıydı. Üstelik o denetimde kendisine zaten 160 bin lira ceza kesilmişti.

Bir gün sonra aynı kişi, ehliyetsiz ve üstelik bir önceki günden çok daha yüksek alkol düzeyiyle yeniden direksiyona oturdu.

 

Ekipler bu kez sürücüye çeşitli ihlallerden 200 bin lira idari para cezası uyguladı. Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

SARIGÜL BUNA DA KARŞI ÇIKACAK MI?

Sarıgül, sahte plaka cezasına itiraz ederken "bu kadar ağır olmaz" diyordu. CHP’li siyasetçinin 200 bin lira ceza yiyen ve her gece alkollü direksiyona oturanlar için de aynı savunmayı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu!..

Yorumlar

su anki vekiller emir komuta altında(parti başkanı ne emredrse yapan)

sahıslar bunlara milletvekili denmemeli vekil denmeli bizim vekilimiz <<<ama düşünüce kendilerinin vekilleri

Omer

Bunlar işte böyle .yapacak birşey yok bunlarin işi ,hırsızlığı ,ahlaksızlığı ,LGBT yi,alkolü,namussuzlugu,imkansızlığı savunmak hakkı hakikati,dürüstlüğü,hayasizligi ve bunun gibi cirkin işleri yermektir.chp bu yani
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
