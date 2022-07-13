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Dünya Terör devleti İsrail’in planlı katliamları raporlarda
Dünya

Terör devleti İsrail’in planlı katliamları raporlarda

Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözetleme Merkezi, İsrail’in kanlı yüzünü ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:06:00 -
Terör devleti İsrail’in planlı katliamları raporlarda

Yeni Akit  Ankara

Yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yapmadık mezalim bırakmayan terör devleti İsrail’in uyguladığı planlı şiddet ve öldürme politikası, uluslar arası kuruluşların raporlarına yansımaya devam ediyor.

"Planlı öldürücü güç"

Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözetleme Merkezi, işgalci İsrail ordusunun aldığı resmi talimatlar doğrultusunda Filistinli sivillere yönelik olarak planlı bir şekilde öldürücü güç kullandığını dile getirdi.

Açıklamada bu planlı güç kullanımının, Filistin topraklarında öldürme olaylarının artışına sebep olduğu belirtildi.

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