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Gündem Terör devleti İsrail'in bakanı Katz'dan Erdoğan'a alçak iftira! Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi! Tüm dünyaya seslendi
Gündem

Terör devleti İsrail'in bakanı Katz'dan Erdoğan'a alçak iftira! Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi! Tüm dünyaya seslendi

Yeniakit Publisher
2024-08-16 21:29:00 -
Terör devleti İsrail'in bakanı Katz'dan Erdoğan'a alçak iftira! Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi! Tüm dünyaya seslendi

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan-Haniye iftirasına tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımına Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu yalanlar dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlıyor, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" diye tüm dünyaya seslendi.

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yapan işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddettiği" iftirasında bulundu.

Soykırımcı Bakan Katz'ın iddia ettiği gibi, Haniye'nin Türk bankalarında hiçbir birikimi olmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

"FAŞİST YALANCI"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEDE BÖYLE BİR KONU GÜNDEME GELMEDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da, "Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir" denildi.

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