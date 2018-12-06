Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi: Girmek zorunda kalabiliriz

İsrail basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, İşgal güçleri Lübnan sınırında başlattığı "Kuzey Kalkanı" isimli operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre söz konusu yetkili, sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin "Eğer İran'dan Lübnan'a silah transferi koridoru varsa, Lübnan vahim bir durumla karşı karşıya kalır. Bu durumda Lübnan'a girmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Lübnan'dan başlayıp İşgalci İsrail topraklarına kadar ulaştığı öne sürülen tünellerin geniş ve büyük olduğunu söyleyen yetkili, "Bu tüneller çok sayıda gücü İşgalci İsrail topraklarına geçirerek bölgede bir dizi ölümcül saldırı düzenlemek, kaçırma girişiminde bulunmak ve köyleri ele geçirmek gibi amaçlar için kazıldı." iddiasında bulundu.

İşgal güçleri, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İşgalci İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İşgalci İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi. Hizbullah ise İşgal güçleri operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.