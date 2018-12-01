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Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a dikti!

Küresel güçlerin her türlü şeytanlıkla kurduğu siyonist İsrail’in, işgal ettiği Filistin’le yetinmeyeceği belliydi. 54 Afrika ülkesinden 39’uyla diplomatik ilişkiler kuran katil İsrail, şimdi de Sudan’a göz dikti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:22
Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a dikti!

Her türlü hileyle ve zorbalıkla işgal alanlarını genişletmeye çalışan siyonist İsrail şimdi de Sudan'ı gözüne dikti. İşgalci siyonist İsrail Yayın Kurumu, pazar günü sözde Tel Aviv yönetiminin Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalıştığını duyurdu. Aynı gün Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi de, Kudüs'te siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Sudan ile İsrail arasında iletişim kanallarının açılması için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tüm Sudan, Siyonist Katil İsrail'e tepkili

Medyada yer alan haberler ve Debi'nin bu açıklaması, İsrail ile normalleşmeye karşı bir ülke olarak bilinen Sudan'da yetkili makamlar ve halk tarafından tepkiyle karşılandı. Sudanlıların, Filistin meselesi konusundaki hassasiyeti ve bu konuyu tartışmaya dahi açmayan net tavırları, söz konusu tepkide etkili oldu. Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Katil İsrail, Afrika'ya nüfuz etme peşinde

Sudan Halk Kongresi Partisi Siyasi Sekreteri El-Emin Abdurrazık, Ulusal Diyalog Konferansı'nda bazı kişilerin, İsrail hükümetiyle iletişim kanalları açılması ve Sudan'ın dış ilişkileri açısından bu konunun konuşulması teklifinde bulunduğunu söyledi. Abdurrazık, hükümetin tarafları ve bütün partilere bölgedeki yeni değişikliklerle başa çıkmak için de yeni bir strateji çağrısında bulundu. Abdurrazık "İsrail, Afrika kıtasına nüfuz etmek için aktif bir şekilde tüm gücüyle çalışıyor. İsrail'in birçok yatırımı var ve bu yatırımlarla diplomatik ilişkilerine zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Haberlerle nabız yokluyorlar

Muhalif En-Nasıri Partisi yetkililerinden Sati el-Hac, "Bu haberler, Sudan'da Tel Aviv-Hartum ilişkisinin ne kadar kabul edilebilir olduğunu test etmek için bir tür nabız yoklama olabilir. Biz de Sudan halkının bir parçasıyız. O tarafın (İsrail) çıkarına olacak bir siyasetin edinilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

Siyonistler 2018'de Filistinlilere ait 133 evi yıktı

Dağdan gelip bağdakini kovan İşgalci İsrail'e bağlı ekipler, yıl başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Kaynak: Yeni Söz

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:22
  1. Sudan
  2. Sudan Halk Kongresi
  3. El-Emin Abdurrazık
  4. terör devleti İsrail
  5. Muhalif En-Nasıri Partisi
  6. Kudüs
  7. Filistin
  8. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    yahu bu dünyada bir delikanlı yokmu çıkmayacakmı ısraeli yıkacak. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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