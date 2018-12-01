Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a dikti!

Her türlü hileyle ve zorbalıkla işgal alanlarını genişletmeye çalışan siyonist İsrail şimdi de Sudan'ı gözüne dikti. İşgalci siyonist İsrail Yayın Kurumu, pazar günü sözde Tel Aviv yönetiminin Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalıştığını duyurdu. Aynı gün Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi de, Kudüs'te siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Sudan ile İsrail arasında iletişim kanallarının açılması için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tüm Sudan, Siyonist Katil İsrail'e tepkili

Medyada yer alan haberler ve Debi'nin bu açıklaması, İsrail ile normalleşmeye karşı bir ülke olarak bilinen Sudan'da yetkili makamlar ve halk tarafından tepkiyle karşılandı. Sudanlıların, Filistin meselesi konusundaki hassasiyeti ve bu konuyu tartışmaya dahi açmayan net tavırları, söz konusu tepkide etkili oldu. Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Katil İsrail, Afrika'ya nüfuz etme peşinde

Sudan Halk Kongresi Partisi Siyasi Sekreteri El-Emin Abdurrazık, Ulusal Diyalog Konferansı'nda bazı kişilerin, İsrail hükümetiyle iletişim kanalları açılması ve Sudan'ın dış ilişkileri açısından bu konunun konuşulması teklifinde bulunduğunu söyledi. Abdurrazık, hükümetin tarafları ve bütün partilere bölgedeki yeni değişikliklerle başa çıkmak için de yeni bir strateji çağrısında bulundu. Abdurrazık "İsrail, Afrika kıtasına nüfuz etmek için aktif bir şekilde tüm gücüyle çalışıyor. İsrail'in birçok yatırımı var ve bu yatırımlarla diplomatik ilişkilerine zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Haberlerle nabız yokluyorlar

Muhalif En-Nasıri Partisi yetkililerinden Sati el-Hac, "Bu haberler, Sudan'da Tel Aviv-Hartum ilişkisinin ne kadar kabul edilebilir olduğunu test etmek için bir tür nabız yoklama olabilir. Biz de Sudan halkının bir parçasıyız. O tarafın (İsrail) çıkarına olacak bir siyasetin edinilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

Siyonistler 2018'de Filistinlilere ait 133 evi yıktı

Dağdan gelip bağdakini kovan İşgalci İsrail'e bağlı ekipler, yıl başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Kaynak: Yeni Söz