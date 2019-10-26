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Terör bumerang gibi dönüyor! ABD istihbaratında YPG paniği

ABD istihbaratı, Suriye'de Esed rejimiyle anlaşan terör örgütü YPG'nin; CENTCOM, Özel Kuvvetler ve CIA hakkındaki bilgileri Rusya ile paylaşmasından korkmaya başladı. Pentagon, sözkonusu durumu, "süper sorun" olarak niteledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:23
Terör bumerang gibi dönüyor! ABD istihbaratında YPG paniği

ABD istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Military Times sitesi, ABD istihbaratının, Suriye'de bugüne kadar Pentagon'un CENTCOM, Özel Kuvvetler ve CIA ile çalışan terör örgütü YPG/SDG'nin Şam rejimi ve Rusya ile anlaşmasının, "Sırları paylaşma tehlikesi" oluşturduğunu yazdı.

Haberde, YPG/SDG'nin Moskova destekli Suriye hükümeti ile anlaşmasına işaret edilerek; ABD'nin 7 yıl boyunca örgütü eğittiği, silah ve finansman sağlayarak paramiliter bir ordu haline getirdiği; militanların da bu süreçte ABD hakkında önemli bilgiler edindiğine işaret edildi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında YPG/SDG'nin Rusya destekli Esed ile anlaşma yaptığına dikkat çekilen haberde, "ABD hakkında edindikleri bütün bilgileri Şam ve Rusya ile paylaşmaları" tehlikesi vurgulandı.

"Süper sorun"

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), "SDG'nin ABD Özel Harekat Kuvvetleri'nin taktikleri, teknikleri, prosedürleri, teçhizatı, istihbarat toplanması ve hatta sahadaki "yetkililerin" isimlerinden oluşan uzun bir "sır" listesini teslim edebileceğinden" endişeli olduğu belirtildi. Emekli Binbaşı Fred Galvin de, bu tür grupların edindiği bilgileri, savaş taktik, teknik ve prosedürleri korumasının ‘kritik önemde’ olduğunu belirterek, "Bu bilgilerin paylaşılması büyük bir risk" ifadesini kullandı. Bir başka kaynağı da, bu senaryoyu "süper sorun" olarak niteledi.

Sızmasından korktukları bilgiler

YPG'lilerin edinmiş olmasından endişe edilen bilgiler arasında; her birimden ABD'li yetkililerin isim, unvan ve görevleri, silah ve mühimmat nakliyelerine dair miktar, konum ve yol güzergahları; YPG'ye gelen paranın miktarı ve para ödenen veya harcama yetkisi verilen kişilerin listesi, aldıkları maaşlar/kullandıkları bütçeler; DEAŞ'e yönelik operasyonlarda kullanılan silah ve mühimmatlar ile savaş suçu anlamına gelebilecek olaylar; YPG'nin sahaya yayılması ve SDG'ye dönüşümünde işbirliği yapılan aşiret, grup ve kişilerin bilgileri; uluslararası alanda işbirliği yapılan güvenlik, istihbarat, akademi ve medyadan isimler de bulunuyor.

Kaynak: Akşam

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:23
  1. Military Times
  2. Pentagon
  3. CENTCOM
  4. Özel Kuvvetler
  5. CIA
  6. YPG/SDG
  7. ABD Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Beter Olsunlar. Onlara Mūstehak.
  • ŞüpeciŞüpeci3 sa önce
    Beslediğiniz kargalar, şimdi sizin k... nızı oyacak
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Demekki ABD,PYD nin maaşlarını ödemeye, silah ve mühimmat yardımına devam edecek. Bebek nurtopu gibiydi şimdi toraman olmuş.
  • Adige NogayAdige Nogay4 sa önce
    Bu dğnya öyle bir düyaa aaaa, ettiğin yanına kalmaz.... Ettiğin yanına kalmaz ABD
  • Hüseyin Abdullah VolgaHüseyin Abdullah Volga5 sa önce
    Neden panikliyorlar? Hainlerden ihanet ,satış görmeleri beklenen bir durumdur. Aksini ummak saflık daha doğrusu salaklık olurdu..Ama iyi oldu, şeytan azapta gerek..
  • Siyonist bükücü Siyonist bükücü 5 sa önce
    Allah yarina birakir ama yanina asla birakmaz bunca döktugunuz Müslüman kaninin elbet muhakak bir gün hesabini vereceksiniz!!!
  • mikrop öldürücümikrop öldürücü6 sa önce
    yani demek isiyorki biz zorunlu olarak pkk ile beraber olacağız yoksa pkk bizim donumuzu aşağıya indirip k.çımızı açık bırakacak

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