Terör bitti, yeni nesil iletişimciler mezun oldu

Ömer Faruk Şahin Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve UMED işbirliğiyle yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesi amacıyla açılan Medya Okulu'nda, eğitimlerini tamamlayan gençlere sertifikaları törenle verildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda düzenlenen törene Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, basın mensupları, bürokratlar, STK Temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Medya Okulu’ndan mezun olup, sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi.

SON 3 YILDA BÖLGEMİZE BAHAR GELDİ

“Bölgemiz bugüne kadar maalesef kaosla terörle ve şiddetle anılıyordu. Özellikle son 3 yıldır bölgemize bir bahar geldi. Biz de bu bahar havasından faydalanarak gençlerimizle yüreklerimizi birleştirmek istedik” diyen UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Terör örgütü PKK, okul boykotlarıyla bölge il ve ilçelerinde eğitimi sekteye uğratmayı denedi. 100'ü aşkın öğretmeni katletti. 6-8 Ekim olaylarında 212 okul yakıldı. 123 bin 98 öğrencinin eğitim hakkı gasp edildi. Telafi eğitimleri ve çocuklarımızın başka okullara nakledilmesiyle mağduriyet büyümeden engellendi ve terör hedefine ulaşamadı. Bölge halkımız direndi, devlet üzerine düşeni yaptı, örgüt yalnızlaştı. Terör düşünen ve üreten gençlik istemiyor, o zaman düşüneceğiz ve üreteceğiz. Eğitimli, ilim ve bilimle barışık onurlu ve duyarlı gençlik bizi yarınlara taşıyacak. Bunu başarabilirsek yarınlarımız karanlık değil, aydınlık” dedi.

MEDYA ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, “Özellikle medya üzerinden algı operasyonlarının yürütüldüğü bir süreç yaşıyoruz maalesef. Yapmamız gereken şey, hakkaniyet ve doğruluktan ayrılmamak. Bunun üçüncü bir yöntemi yok. Gayri meşru yollarla, meşru hedeflere ulaşılamaz. Kullandığınız yolla tezvirat ve algı operasyonları yapıyorsanız bir yere kadar gidersiniz. Bize gerçekleri haykıracak, gerçeklerin yanında yer alacak, doğru soruları soracak, dünyaya açık, aydın görüşlü yeni bir gazeteci nesli gerekiyor. Bunun da bu tür eğitimlerle yetiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.