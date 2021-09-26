Terim'den Gustavo Assuncao kararı

Galatasaray'ın Portekiz Ligi'nden kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao, ilk kez 3-0 kaybedilen Kayserispor deplasmanında görücüye çıkarken, Göztepe karşısında da ilk 11'de şans bulmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, yenilgiye rağmen Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olduğu ve 6 numara konusunda Assuncao'nun üzerinde ısrarcı olacağı belirtildi.

Bir yandan gelecek planlaması da yapan Terim'in, Assuncao'nun bonservisinin alınmasını istediği, yönetimin de bu yönde bir plan yaptığı öğrenildi.

200 bin Euro bedelle kiralanan Gustavo Assuncao'nun satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro ile Galatasaray'da bulunuyor.

Ne dediler?

Gilberto da Silva (Eski futbolcu, Flamengo altyapı koordinatörü): "Gustavo yaşına göre olgun bir oyuncu. 21 yaşında ve güzel bir kariyer başlangıcı yaptı. Famalicao'da başarılı bir performans göstermişti. Avrupa'da da birçok takımın izlediği bir oyuncu. Galatasaray'daki oyunuyla yakın zamanda Avrupa'daki gözde oyuncular arasına ismini yazdıracaktır."

Lincoln da silva (Futbolcu temsilcisi): "Oyuncu iyi bir altyapıya sahip. Galatasaray iyi bir oyuncuya yatırım yaptı. İyi bir 6 numara. Türk medyasında ismi çokça geçecektir. Avrupa'da oynayıp kendini göstermek istiyordu. Galatasaray, Gustavo için doğru bir tercih. Türkiye'de kendini parlatıp çok daha üst düzey liglerdekendisini izletecektir."

Lucas Özcan Köse (Futbolcu temsilcisi): "Gustavo çok iyi bir fırsat transferi oldu Galatasaray için. Fransa’da ciddi talipleri olan bir oyuncuydu. Böyle bir yeteneği transfer etmek bir yönetim başarısıdır. Oyuncunun Süper Lig'e uyumu çabuk olacaktır, zira bunun sinyallerini ilk maçından verdi. İyi bir ön libero, defans ile orta saha arasında kilit bir oyuncu olacak. En önemli özellikleri dayanıklılık, şut gücü, top kontrolü, defansif müdahaleleri. Galatasaray çok değerli bir oyuncu aldı."

Laurent Abitebol (Fransız menacer): "Gustavo çok önemli özellikleri olan, pas yüzdesi yüksek, oyunun defansif tarafında da yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'a gitmesi sürpriz oldu ama Türkiye’de Brezilyalı oyuncuların çok değerli performanslarını izledik. Gustavo'dan da Süper Lig'deiyi performanslar izleyeceğiz."

Sergio Garcia (Scout): "Gustavo Assuncao, yetenekli bir oyuncu. Yaşına göresaha içinde olgun, sakin, pozisyon bilgisi yüksek. İyi bir kariyere sahip olacağı kesin. Atletico Madrid'in altyapısında çok şey öğrendi. Türkiye’de iyi bir performans göstereceği net.”