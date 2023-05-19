Terim'den flaş karar! İki efsane bir araya geliyor... Bomba iddia!

Galatasaray efsanesi Fatih Terim için teknik direktörlük konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi Ajax, 69 yaşındaki Fatih Terim'i gündemine aldı. Fatih Terim'in yanında Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder'i de düşünen Ajax yetkilileri araştırmalara başladı.

2022 Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlüğe döneceği konuşuluyor. Hangi takımı çalıştıracağı henüz netlik kazanmayan Terim için son iddia Avrupa devi Ajax'tan geldi.

Fatih Terim, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ajax tarihinin en kötü dönemini geçiren efsane kulüp bu yıl şampiyonluğu Feyenoord'a kaptırmıştı. Terim'in Avrupa arenasındaki tecrübesi Ajax yetkililerini heveslendirdi. Yardımcı olarak da Sneijder'i düşünen Hollanda devi girişimlere başladı.

Sezon sonunda Fatih Terim ile direkt olarak temas kurmayı planlayan Ajax yetkilileri, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmeyi başarırsa önümüzdeki sezon Ajax'ın başında Fatih Terim yer alacak.

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