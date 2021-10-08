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Spor Terim'den Arda kararı!
Spor

Terim'den Arda kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yaklaşık 2 aydır forma giymeyen Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:34:00 -
Terim'den Arda kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yaklaşık 2 aydır forma giymeyen Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.

Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

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