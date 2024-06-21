Terim'den Arda Güler açıklaması: İlk ben söylemiş olayım

Fatih Terim, Türkiye-Portekiz maçı öncesi Portekiz basınından O Jogo'ya konuştu. Terim, milli takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olduğunu aktaran Fatih Terim, "2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Bugün 39 yaşında olan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor.

EURO 2024 onun altıncı Avrupa Şampiyonası. Söylemesi çok kolay ama söylenmesi gerekiyor. 20 yıl boyunca, her zaman milli takıma seçilmek için yeterince hazır ve başarılı olmalısınız. Cristiano aynı zamanda birkaç nesli etkilemiş önemli bir ikon." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: "PEPE'Yİ GALATASARAY'A TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIK"

Pepe'yi 22 yıl önce Maritimo'dayken Galatasaray'a transfer etmek istediklerini itiraf eden Fatih Terim, "Cristiano büyük yıldız ancak 41 yaşında olmasına rağmen hala pozisyonunun en iyi oyuncularından biri olan Pepe'yi de unutmamalıyız. 2002'de Marítimo'dayken onu Galatasaray'a transfer etmeye çalıştık. Antrenör ekibimden çok güvendiğim bir arkadaşım onu Portekiz'de oynarken izlemiş. Daha sonra Türkiye'de rakip olduk." dedi.

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Bernardo Silva hayranı olduğunu belirten Terim, Portekiz maçı için "İşimiz kolay değil ama Türkiye her zaman zorlukları sever" sözlerini sarf etti.

"ARDA GÜLER, BALLON D'OR ADAYI OLABİLİR"

Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu aktaran Fatih Terim, "Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor. Doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouameni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatih Terim, Arda Güler'in bir gün Ballon d'Or adayları arasında olabileceğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Kariyeri hakkında doğru düşünürse ve umarım sağlıklı olur, sakatlık yaşamazsa bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk ben söylemiş olayım" dedi.