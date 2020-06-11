Tere hangi hastalıklara iyi geliyor? Vitamin deposu terenin mucizevi faydaları...

Vitamin deposu olan tere turpgiller familyasına ait, yaprakları salata olarak yenen bir bitki türüdür. Terenin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Uzmanlar tarafından sık sık tavsiye edilen tere vücuttaki yağ yakımını hızlandırır, sigaranın zararlarını azaltır.

Anavatanı Asya olan ancak Anadolu'da bolca yetişen tere, karaciğere de oldukça faydalıdır. Yaapılan birçok araştırma, terenin karaciğeri temizlediğini göstermiştir. Aynı zamanda tere yüksek miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, potasyum ve kalsiyum içermektedir. Peki terenin faydaları nelerdir? Tere nelere iyi gelir? İşte detaylar...

Mucizevi ot terenin inanılmaz faydaları...

- B vitamini bakımından oldukça zengin olan tere, metobolizmayı düzenler ve sindirimin daha sağlıklı işlemesini sağlar. Bağırsak sağlığına da birebirdir.

- Akciğer sağlığına birebir gelir. Enfeksiyon kaynaklı akciğer hastalıklarını önler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Karaciğerin fonksiyonlarını arttırır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Çok güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte vücuttaki toksinleri tek seferde atacak kadar güçlüdür.

- Terenin idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Bu sayede mesane ve böbreklerde taş ve kum gibi sorunların yaşanmasını engeller.

- Cilt sağlığına da olumlu etkileri vardır. Çiğ olarak ezilip cilde sürüldüğünde kızarıklıkları giderir, yaraları iyleştirir.