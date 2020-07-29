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Eğitim

Tercih işlemlerinde son gün!

20 Temmuz'da başlayan LGS tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona eriyor. LGS tercih işlemlerini henüz yapmayan adaylar için son gün!

Yeniakit Publisher
2020-07-29 06:17:00 -
Tercih işlemlerinde son gün!

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirlen Liselere Geçiş Sınavı sonuçları 16 Temmuz'da ilan edilmişti. LGS puanları ilan edildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tercih işlemlerinin yürütülmesini belirleyen Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımladı.

Tercih işlemleri hangi tarihler arasında?

Yayımlanan kılavuza göre LGS tercih işlemleri 20 Temmuz'da başlayıp 29 Temmuz'da sona eriyor. Tercih işlemlerini yapmayan adaylar için 29 Temmuz son gün. 

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuna göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü ilan edilecek.

Nakil tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

10 - 14 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruluarı alınacak ve sonuçları 17 Ağustos'ta açıklancak. 17 - 21 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru tercihleri alınacak ve sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.

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