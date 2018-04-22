Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

Devlet Eski Bakanı Rıfat Serdaoğlu çarpıcı ve bir o kadar ahlaksızca bir yazı kaleme aldı. Serdaroğlu yazısında Cumhur İttifakı ve Devlet Bahçeli hakkında hakaretler savurdu. Eski Bakan'ın yazısından bazı bölümler şu şekilde;

"AKP-MHP ittifakı da aynen iki adet el arabasının bir araya gelmesi gibidir.

Bugün izniniz olursa, el arabalarının birinin sahibi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi irdeleyelim, patronunu da yarın!

Devlet Bahçeli denen zat, MHP arabasının sapını 21 yıldır elinde tutuyor!

Hem de öylesine sıkı tutuyor ki, kendisinden başka kimsenin arabasına dokunmasına bile izin vermiyor. “Usta, az bizde itelesek” diyen dava arkadaşlarını anında kapıya koyuyor.

Tamam araba onun olsun da Bahçeli’nin ayaklarında kollarında derman kalmamış ki arabayı iteklesin.

Ya gençlik aşısı olacak ya da biri onu itekleyecek ki, harekete geçebilsin…

70 yaşındaki Bahçeli, gençliğinde ülkücü camiayı kullanmış, akademisyen (!) iken reno arabasının bagajında silahlar yakalanmış, ama hiç kavgaya girmemiş, bir kez olsun mahallede cam kırmamış, yaramazlık yapmamış, ömrü boyunca yalnız yaşamış, sevmemiş sevilmemiş, flört etmemiş, evlenememiş, aile nedir bilmemiş, arkadaşları ile bir duble rakı içmemiş, bir defa olsun pavyona veya eğlence yerine gitmemiş biridir.

Böyle bir faninin ruh sağlığının yerinde olması mümkün olabilir mi?

Ne dış dünyayı bilir ne ekonomik ve teknolojik yenilikleri takip eder ne de bilimsel gelişmeleri izler!

Bilgisayarı bile masasının üzerinde hiç kullanılmadan süs gibi durur…

Siz hiç Bahçeli’den, Türkiye’nin köklü sorunlarına herhangi bir çözüm önerisi duydunuz mu?

Ya da Bahçeli’nin, yurtiçinde veya yurtdışında televizyonda bilimsel ya da siyasi bir tartışma programına katıldığını?

Örneğin, Birleşmiş Milletlerde, Avrupa Konseyinde, İslam Konferansında konuşma yaptığını gördünüz mü?

Dünyadaki siyasi liderlerden veya toplum önderlerinden Bahçeli’yi tanıyan biri var mı?

Bahçeli bir kez olsun, dünya liderlerinden herhangi biri tarafından, bölgemiz ile ilgili konularda arandı mı, fikri soruldu mu?"