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Ter kokusuna karşı önemli buluş: Terledikçe daha güzel kokan kumaş

Yazın gelmesiyle birlikte herkesin kabusu olmaya başlayan ter kokusuna çözüm Minho Üniversitesi’nden geldi. Portekizli bilim insanları terledikçe daha güzel kokan bir kumaş üretmeyi başardıklarını açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
Ter kokusuna karşı önemli buluş: Terledikçe daha güzel kokan kumaş

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Portekiz’de bulunan Minho Üniversitesi bilim insanları, terlemeyle birlikte ortaya çıkan ter kokusuna çözüm ürettiler.

ACS Applied Materials and Interfaces isimli dergide yayımlanan bilgilere göre Portekizli bilim insanları, terledikçe daha güzel kokan bir kumaş geliştirmeyi başardılar. Terle temas ettiğinde limon otunun esansını ortaya çıkaran kumaş, aynı zamanda esans sayesinde sineksavar özellik de gösteriyor.

Akıllı kumaşlarla, koku esanslarını birleştirdiler

Yaz döneminde herkesin kabusu haline gelen ter kokusunu ortadan kaldıracak buluş Minho Üniversitesi bilim insanlarından geldi.

Portekiz’de bulunan MinhoÜniversitesi bilim insanları, pamuklu kumaşların terle teması halinde limon otu benzeri bir kokuyu ortaya çıkaran bir kumaş geliştirdiler. Domuzların burnundaki koku moleküllerini bağlayan bir proteini kullanan ve karbonhidrat bağlama modülünü de işleyen sisteme ekleyen bilim insanları, yağ benzeri lipozomları da koku esanslarını kumaşa nüfuz ettirmek için kullandı. Bu sayede ter ile temasa geçen kumaştan limon otu benzeri bir koku çıkarmayı başardılar.

Ayrıca limon otunun sinek kovucu özelliği de kumaşı sineksavar haline getiriyor. Uzmanlar, kumaşın gelecekte deodorant ve benzeri koku gidericilerin yerini alabileceğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. Minho Üniversitesi
  2. Akıllı kumaş
  3. terlemeye çözüm

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