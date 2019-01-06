0553 313 94 23

Tepsisini çaldılar, ellerini kırdılar! Ulus Meydanı'ndaki heykel kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde elleri kırılan ve daha öncesinden de elindeki tepsi alınan Hatay'da bulunan Ulus Meydanı'ndaki Künefe Çeviren Adam heykeli, yeniden onarılmak için belediye tarafından kaldırıldı.

06 Ocak 2019 Pazar 17:05
Tepsisini çaldılar, ellerini kırdılar! Ulus Meydanı'ndaki heykel kaldırıldı

Hatay’da Ulus Meydanı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan ‘Künefe Çeviren Adam’ heykeli belediye tarafından kaldırıldı. Heykel, onarılarak yeniden meydana yerleştirilecek.

İki kolunu tahrip etmişlerdi

Merkez ilçe Antakya’nın Künefeciler Meydanı olarak adlandırılan Ulus Meydanı'na yerleştirildiği ilk haftada tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen ‘Künefe Çeviren Adam’ yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen ‘Künefe Çeviren Adam’ heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Kolları gövdesinden ayrılan heykel, yeniden onarılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Hatay’ın simgesi olan ‘Künefe Çeviren Adam’ heykelinin kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiğini ve iki kolunun da koptuğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, heykelin yeniden onarılarak ‘Künefeciler Meydanı’na yerleştirileceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:05
  1. Kilis
  2. Ulus Meydanı
  3. Künefe Çeviren Adam
  4. Künefeciler Meydanı
  5. Künefe Çeviren Adam’ heykeli
  6. Hatay Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Adalet Bakanından iltica yasasının sertleştirilmesine itiraz
    1. Alman Adalet Bakanından iltica..
    2. AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Zaman..
    3. AK Parti'nin 17 ilçe adayı daha..
    4. Yusuf Gülsever kimdir?
    5. Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı
    6. Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da
    9. Salim Demirezen kimdir?
    10. "İlk günkü aşkla, heyecanla yeni..
    11. İran-Irak sınırında çok şiddetli deprem!
    12. Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi..
    13. Yavrusunu yangından kurtarırken..
    14. Hulusi Şevkan kimdir?
    15. Eşini karnından ve göğsünden..
    16. İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    17. "Yüzyılın Anlaşması" ertelendi
    18. Avni Örki kimdir?
    19. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Yağışlar dört gündür etkili oluyor!..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor