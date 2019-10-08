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Tepkilerden böyle kurtulmaya çalıştı! CHP'li Gökhan Özoğuz'dan ilginç operasyon paylaşımı!

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlaması artık an meselesiyken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, operasyonla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Operasyon hakkında 'Savaşa hayır' yorumunda bulunan Özoğuz, tepkilerden kurtulmak için de operasyona dolaylı şekilde destek verdi.

08 Ekim 2019 Salı 16:28
Tepkilerden böyle kurtulmaya çalıştı! CHP'li Gökhan Özoğuz'dan ilginç operasyon paylaşımı!

TSK'nın sınır ötesi operasyon düzenleyeceği haberlerinin çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşanan durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serildi. Yapılması planlanan operasyonla ilgili olarak; “TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır” denildi.

Açıklama sonrası CHP'li şarkıcı Göhan Özoğuz'da sosyal medya hesabı üzerinden bir takım paylaşımlarda bulundu. Özoğuz, yaptığı paylaşımda operasyona desteğini net şekilde ifade edemedi. Operasyon hakkında, 'savaşa hayır' şeklinde yorumda bulunan ve daha sonra gelebilecek tepkiler üzerine savunmaya geçen Özoğuz, operasyona desteğini dolaylı şekilde ifade etti.

Özoğuz Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:28
  1. Göhan Özoğuz
  2. operasyon

YORUM YAZ

  • HaktanHaktan2 dk önce
    Bunu dinleyen tam bir ...........dur
  • ÖMRÜNÜN SONUNAKADAR HAKKIM KADAR AMİN ÖMRÜNÜN SONUNAKADAR HAKKIM KADAR AMİN 6 dk önce
    ALLAH CC SANAVE SENİN GİBİLERE TÜRKİYEYE VERDİĞİ KOMŞULARDAN NASİPETSİN

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