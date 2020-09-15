Tepkiler çığ gibi... İmamoğlu yüzde 500 zam yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gazete ve Ürün Satış Büfelerinin yetkisini, iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’ye devretti.

Devrin ardından büfe kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldı. Söz konusu zamların ardından büfe işletmecileri sert tepki gösterdi.

Genellikle su, gazete, sigara ve İstanbulkart gibi ürünler satan büfe işletmecileri, kiralarına enflasyon oranına uygun zam yapılmasını talep etti.

56 yaşındaki büfe işletmecisi Ayhan Akcan, İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin yaptığı zammın rasyonel olmadığını söyledi. Babasının 50 seneden fazla gazete sattığını, kendisinin de küçüklüğünden bu yana aynı işi yaptığını belirten Akcan, “9 bin lira kira, vergisi ve giderleriyle beraber 15 bin lirayı bulur. Zaten bu dükkan 15 bin lira kazanır ve bunu giderlere verirlerse buradaki insanlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler?” dedi.

Kiranın daha makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini vurgulayan büfe işletmecisi Akcan, güncel kirasının 2 bin 500 TL olduğunu, bunun 9 bin TL’ye çekilmek istendiğini söyledi. Ayhan Akcan, bugünkü gazete satışlarının, 2 bin 500 TL’lik kirayı bile karşılamadığını aktardı.

20 senedir Sultanahmet’teki bir büfede çalışan 44 yaşındaki Atilla Aydoğdu ise, bu süre zarfında kirasının hep 1.500 TL olduğunu, Kültür A.Ş.’nin yüzde 606 zam yaparak 8 bin TL’ye çıkardığını belirtti. Aylık 8 bin TL kira ödeyecek bir gelirleri olmadığının altını çizen Aydoğdu, “Ve burada 3 aile ekmek yiyor. Bu çok fahiş bir ücret. Ne yaparız bilmiyorum. Kapatır mıyız, devam edebilir miyiz? Büfelerin yenilenmesi için de 80 ila 300 bin lira arası bir ücret talep edilmiş. Bizden de 90 bin lira bir talep oldu. Görüşmeleri bekliyoruz şu anda” diye konuştu.