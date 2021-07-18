Tepki yağdı! 'Kes sesini Fatih Altaylı'

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Aşıyı reddedenlere kısıtlama gelsin' başlıklı köşe yazısı ile aşı olmayanların sosyal hayattan izole edilmesi gerektiğini söyledi. "Aşı olmamak elbette insan hakkı. Ama aşı olmayanların yarattığı tehlikeye karşı toplumu korumak da insan hakkı." diyen Altaylı, aşı kartını öne sürerek şunları aktardı:

"Aşı kartı olmayanların;

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı."

Fatih Altaylı'nın aşıya ilişkin yazdıklarına sosyal medyada tepki yağdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları: