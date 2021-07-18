  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı
Kurban Bayramı öncesi ‘sahte para’ uyarısı
İtalyan devinden Altay için resmi teklif!
Fahrettin Altun Yunan basınına sert konuştu!
Gündem Tepki yağdı! 'Kes sesini Fatih Altaylı'
Gündem

Tepki yağdı! 'Kes sesini Fatih Altaylı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın, 'Aşıyı reddedenlere kısıtlama gelsin' başlıklı köşe yazısına tepki yağdı. Sosyal medyada 'Kes sesini Fatih Altaylı' başlığı ile on binlerce paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 12:27:00 - 2021-07-18 12:40:22
Tepki yağdı! 'Kes sesini Fatih Altaylı'

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Aşıyı reddedenlere kısıtlama gelsin' başlıklı köşe yazısı ile aşı olmayanların sosyal hayattan izole edilmesi gerektiğini söyledi. "Aşı olmamak elbette insan hakkı. Ama aşı olmayanların yarattığı tehlikeye karşı toplumu korumak da insan hakkı." diyen Altaylı, aşı kartını öne sürerek şunları aktardı:

"Aşı kartı olmayanların;

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı."

Fatih Altaylı'nın aşıya ilişkin yazdıklarına sosyal medyada tepki yağdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HASAN

EY YAZAR AKLINI KENDİNE SAKLA. .. SEN KİM OLUYORSUN BENİM BEDENİM HAKKINDA FİKİR BEYAN EDİYORSUN..EDEPSİZLIK YAPMA VE KENDİNİDE AKILLI SANMA. ..KENDİ ÖNÜNDEKI İŞLE MEŞKUL OL. .SAYGISIZ HERİF. ...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay