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Tepki yağdı! Çirkin saldırı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te yaşanan soykırımda katledilenlerin gömüldüğü Potoçari Anıt Mezarlığı'nın kapısına kimliği belirsiz kişilerce "domuz parçaları" bırakıldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:46
Tepki yağdı! Çirkin saldırı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerin mezarlarının bulunduğu alana yapılan çirkin davranış büyük tepki topladı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar şiddetle kınanarak sorumluların bir an önce bulunması istendi.

Yaşananların savaşta hayatını kaybeden kurban yakınlarının gururunu incittiği ifade edilen açıklamada, "Yönetim, bir yerde soykırım yapıldığını sürekli inkar ediyorsa o yerde bu tarz olayların yaşanması kaçınılmazdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Srebrenitsa'nın Bosna Hersek'in üç unsurundan biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içerisinde kaldığı anımsatılarak yaşananlardan RS yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası ve ulusal kurumlara, Srebrenitsalı kurban yakınları ile dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, "Böyle bir davranışı ancak ahlakı bozuk kişiler yapabilir. Susacağımızı düşünmesinler. Soykırım gerçeklerini anlatmaya ve kurban yakınlarının haklarını korumaya devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 06:46
  1. Srebrenitsa
  2. Bosna Hersek
  3. DÜNYA Haberleri

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