Tepki çekti! Maçta saha göle döndü

Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 arasında oynanan maçta zeminde biriken 'su' tepkiye neden oldu. İki takım futbolcuları biriken su içinde topa hakim olmakta güçlük çekti.

Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasında oynanan maçta yoğun yağmur nedeniyle zemin üzerinde birken su, tepkilere neden oldu.

U19 Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Şehirde yaşanan yoğun yağmurdan dolayı sahada su birikintileri meydana gelirken futbolcular zor anlar yaşadı.

İki takım futbolcularının biriken su içinde topa hakim olmakta güçlük çektikleri görülürken yaşanan olumsuz durum tepkilere de neden oldu.

Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 arasındaki mücadele konuk ekibin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.