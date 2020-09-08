Tepki çeken iddia! BAE inşa ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili bir iddia tepkilere neden oldu.

BAE'nin Yemen'deki Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepki topladı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığı ile bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri'nin, Başbakan Muin Abdulmelik'e gönderdiği yazıda, BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı, hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalışma yaptığı yönünde bilgiler edindiklerini bildirdi.

Yazıda, Sokotra'ya farklı uyruklardan kişileri taşıyan 6 sefer yapıldığı belirtildi.

Bu kişiler arasında subayların olduğu ve bu kişilerin resmi makamlardan vize almadan hatta pasaportlarına giriş mührü basılmadan ülkeye giriş yaptıkları ifade edildi.

Vekiller, BAE'lilerin adanın sahil kesiminde geniş topraklara sahip olduğunu, BAE telekomünikasyon şirketinin (etisalat) de adada 8 verici kule inşa ettiğini kaydetti.

Vekiller, başbakanından, bilgilerin doğru olup olmadığı ve bu hususta alınan önlemlere ilişkin açıklama istedi.

Amerikan SouthFront internet sitesi geçtiğimiz ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri ile terör ve işgal devleti İsrail'in Sokotra Adası'nda askeri ve istihbarat tesisleri kurma niyetinde olduğunu ileri sürmüştü.