Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Adalı Göl, kuş bakışı görünümüyle görenleri hayran bırakıyor. Kent merkezine 50, Almus ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Adalı Göl, kendine özgü bitki örtüsü ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğraf tutkunlarına doğal bir ortam sunuyor. Dronla çekilen görüntülerde gözü andıran Adalı Göl, nazar boncuğuna benzetilen görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğa yürüyüşçüsü Cengiz Demir, Tokat TODEX Doğa ve Ekstrem Derneği'nin hafta sonu yürüyüşlerinde keşfettiği yerlerden biri olan Adalı Göl'ün görülmeye değer olduğunu belirtti. Demir; "Adalı Göl'e tepeden baktığınızda doğal olarak oluşmuş bir göz şekli görebilirsiniz. Belki de onu bir nazar boncuğuna benzetebilirsiniz. Özellikle hafta sonları, çalışan arkadaşlarımızın haftanın stresini atması ve doğayı keşfetmesi için yürüyüşler düzenliyoruz. Bu yürüyüşlerle Tokat'ın az bilinen doğal, tarihî ve kültürel değerlerini gönüllülük esasıyla tanıtmayı amaçlıyoruz. Adalı Göl'ü herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.