ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٥٧) لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(57) Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır; ama insanların çoğu bunu bilmez.



(Mü'min Suresi, 40/57) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Müşrikler, öldükten sonra tekrar dirilmeyi imkânsız görüyor, bu sebeple âhirete inanmıyorlardı. Allah’ın âyetleri hakkında tartışma yaparken en çok üzerinde durdukları konulardan biri de bu idi. Bunu o kadar imkânsız görüyorlardı ki, “Çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size?” (Sebe’ 34/7) diyerek peygamberle alay ediyorlardı.



Ama onlar, yeniden dirilmeyi imkânsız görürken gökleri ve yeri Allah’ın yarattığına da inanıyorlardı. Oysa –Allah hakkında bir güçlükten söz edilemezse de– insan mantığı açısından bakıldığında göklerin ve yerin yaratılması insanoğlunun ikinci defa yaratılmasından daha güçtür.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 670







HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.”

Resûl-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı.



Kaynak: Müslim, İlim 7

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