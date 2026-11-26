Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, çarşamba günü nükleer malzeme üretim ve silah araştırma tesislerini denetledi. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansının aktardığı açıklamada Kim, ülkesinin “taktik nükleer silahları farklı görevler için birden çok alanda kullanmaya odaklanması gerektiğini” söyledi.

Kim, Güney Kore’nin de taktik nükleer silahları farklı alanlarda konuşlandırmaya odaklanması gerektiğini ve nükleer malzeme üretim kapasitesinin sistemli biçimde arttığını söyledi.

Denetim sırasında Kuzey Kore’nin nükleer silaha sahip bir devlet olarak statüsünün “tamamen güvence altında” olduğunu belirten Kim, “Nükleer kapasitemiz artık bir gerçek” dedi.

Nükleer statüye müdahaleyi savaş ilanı sayacak

Kim, taktik nükleer silahların hangi görevlerde kullanılacağını açıklamadı. Bu silahların üretiminde kaydedilen son gelişmeleri “nükleer güç politikasının uygulanmasında büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore’nin 2023’te anayasasına dahil ettiği nükleer statüyü ortadan kaldırmaya yönelik her girişimin “açık bir savaş ilanı” sayılacağını belirten Kim, Pyongyang’ın “egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin temel güvencesinden asla vazgeçmeyeceğini” söyledi.

Kim, “Nükleer silahları egemenlik kurmak için kullanan kötü niyetli güçler var oldukça, nükleer silaha sahip olma tercihimizden geri dönüş kesinlikle yok” dedi.

Kuzey Kore 2006’dan bu yana altı nükleer deneme yaptı

Kuzey Kore, 2006’dan bu yana altı nükleer deneme gerçekleştirdi. Bunların sonuncusu ve en güçlüsü 2017’de yapıldı.

Güney Kore Savunma Bakanı, ağustos ayında Pyongyang’ın 80 ila 120 nükleer savaş başlığına sahip olduğunun düşünüldüğünü söyledi.