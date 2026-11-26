Rusya'da asgari ücret belli oldu
Ukrayna ila savaş halinde olan Rusya'da yeni asgari ücret belli oldu. Mevcut ücrete 6,8 oranında zam yapılmasına karar verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna ila savaş halinde olan Rusya'da yeni asgari ücret belli oldu. Mevcut ücrete 6,8 oranında zam yapılmasına karar verildi.
Rusya Devlet Duması, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin (MROT) aylık 28 bin 935 ruble olarak belirlenmesini öngören yasayı kabul etti. Mevcut asgari ücret 27 bin 93 ruble. Böylece yüzde 6,8'lik bir artış yapılacak. Yasa, bütçe paketinin bir parçası olarak onaylandı.
Belirlenen rakam 16 bin 697 liraya denk geliyor. Devlet Duması'nın onayladığı yasaya göre, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'da asgari ücret aylık 28 bin 935 ruble olacak. Şu anda uygulanan 27 bin 93 rublelik tutara göre bu, yüzde 6,8'lik bir artış anlamına geliyor. Yasa, federal bütçe paketinin bir parçası olarak kabul edildi.
2027-2029 dönemi için asgari ücretin medyan ücretten hesaplanmasına ilişkin kurallar askıya alındı. Bu dönemde asgari ücret, kuruluşlardaki ortalama ücret artış tahminlerine göre belirlenecek. Duma Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi'ne göre bu mekanizma, yalnızca istatistiksel medyandan daha güncel ve kapsamlı tahminlerin dikkate alınmasına imkân tanıyacak.
Aynı tarihten itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primlerinin toplanması Federal Vergi Servisi'ne (FNS) devredilecek. Bu değişiklik, prim toplama sürecinin vergi dairesi üzerinden yürütülmesini öngörüyor.
Asgari ücret artışını içeren yasa, 2027-2029 federal bütçe tasarısıyla birlikte kabul edildi. Maliye Bakanı Anton Siluanov daha önce yaptığı açıklamada 2027-2029 bütçesini "kolay olmayan" bir bütçe olarak nitelendirmişti. Asgari ücret artışı, dar gelirli çalışanların alım gücünü kısmen korumayı amaçlıyor. Ancak yüzde 6,8'lik artışın, aynı dönemde öngörülen enflasyon oranının altında kalabileceği belirtiliyor.
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