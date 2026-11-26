Belirlenen rakam 16 bin 697 liraya denk geliyor. Devlet Duması'nın onayladığı yasaya göre, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'da asgari ücret aylık 28 bin 935 ruble olacak. Şu anda uygulanan 27 bin 93 rublelik tutara göre bu, yüzde 6,8'lik bir artış anlamına geliyor. Yasa, federal bütçe paketinin bir parçası olarak kabul edildi.