Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yumaklı, pestisit kullanımı ve ihracattan geri gönderilen ürünlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği’nin Türkiye açısından önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Buradaki düşüşü onlar da teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Hek tar başına pestisit kullanımı 2,2 kilogram

İhracattan dönen ürünlerin farklı gerekçelerle geri çevrilebildiğini belirten Yumaklı, Türkiye'de hektar başına 2,2 kilogram pestisit kullanıldığını, dünya ortalamasının ise 2,5 kilogram olduğunu söyledi. Yumaklı, bu miktarın Japonya'da 10,1, Hollanda'da 7,5 ve İtalya'da 4,3 kilogram olduğunu aktardı.

Bakanlık olarak 15 ilde 13 ürünü kapsayan kalıntı eylem planı yürüttüklerini ifade eden Yumaklı, B-Reçete sisteminin Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındığını bildirdi.

Genç üreticiler için teminat çalışması

Tarımsal desteklere ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Yumaklı, ödemelerin zamanlamasının bütçe metodolojisinden kaynaklandığını söyledi. Çiftçilerin ekipmanına ve traktörüne haciz konulduğu iddialarına ilişkin ise bunun yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

Gençlerin tarımsal üretime girerken sermaye bulmakta zorlandığını dile getiren Yumaklı, bankaya teminat gösteremeyen genç üreticilerin finansmana erişebilmesi için bir garanti mekanizması üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yumaklı, son üç yılda tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısının yüzde 40, kadın üreticilerin oranının ise yüzde 12,7 arttığını söyledi.

Tarım dışına çıkarılan arazi miktarı azaldı

Tarım arazilerinin kontrolsüz biçimde imara açılmasına karşı çalışma yürüttüklerini belirten Yumaklı, 2000 öncesinde yıllık ortalama 117 bin hektar arazinin tarım dışına çıkarıldığını söyledi. Yumaklı, yıllık ortalamanın 2017'den itibaren 15 bin hektara gerilediğini kaydetti.

Karadeniz'de yaş sebze ve meyve koridoru oluşturulması konusunun da gündemlerinde olduğunu belirten Yumaklı, tarım ürünlerinin gümrükte bekleme süresini azaltmak için yürütülen çalışmalar kapsamında analiz sıklığının düşürüldüğünü ve süreci izlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

TMO ürün bedellerini 21'inci günde ödeyecek

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl 12,6 milyon ton ürün aldığını ve üreticilere 231,5 milyar lira ödediğini açıkladı. Üreticilere yapılacak ve vadesi henüz gelmemiş ödemelerin toplamının 11,7 milyar lira olduğunu bildirdi.

Ürün bedelleri için daha önce 45 güne kadar süre öngörüldüğünü hatırlatan Yumaklı, gelecek yıl ödemelerin 21'inci günde yapılacağını söyledi. Yumaklı, TMO'nun banka borcunun 184,4 milyar liraya, finansman maliyetinin ise yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını kaydetti.