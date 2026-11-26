GRAM GÜMÜŞTE DÖNEMSEL KAYIPLAR Günlük toparlanmaya karşın gram gümüşün orta ve uzun vadeli periyotlardaki negatif seyri verilere yansıdı. Dönemsel değişim oranları haftalık bazda -,15, aylık bazda - ,97, yılbaşından itibaren -0,60 ve yıllık bazda -%2,89 olarak izlendi. Piyasa hareketleri incelendiğinde ise 7 günlük periyotta kapanış 71,31 TL ve değişim -%4,57, 30 günlük periyotta kapanış 87,18 TL ve değişim -!,93, 90 günlük periyotta ise kapanış 102,97 TL ve değişim -3,91 seviyesinde gerçekleşti.