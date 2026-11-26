Gümüşte büyük çöküşün ardından yükseliş dönemi
26 Kasım 2026 sabahı serbest piyasada gram gümüş %1,61 artışla 68,09 TL’den, ons gümüş ise %1,56 yükselişle 41,7400 USD’den işlem gördü. Dönemsel verilerde ise orta ve uzun vadeli gerileme sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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26 Kasım 2026 sabahı serbest piyasada gram gümüş %1,61 artışla 68,09 TL’den, ons gümüş ise %1,56 yükselişle 41,7400 USD’den işlem gördü. Dönemsel verilerde ise orta ve uzun vadeli gerileme sürdü.
Serbest piyasalarda ve uluslararası emtia ekranlarında gümüş fiyatları, son dönemdeki belirgin değer kayıplarının ardından 26 Kasım 2026 sabahına yükselişle başladı. Serbest piyasada gram gümüş günlük yüzde 1,61 oranında değer kazanarak 68,09 TL seviyesinden işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons gümüş fiyatı yüzde 1,56 artışla 41,7400 USD düzeyine çıktı.
GRAM GÜMÜŞTE GÜN İÇİ BANT VE VOLATİLİTE Serbest piyasalarda gram gümüşün alış fiyatı 68,09 TL, satış fiyatı ise 67,99 TL olarak kayıtlara geçti. Günlük volatilitenin 3,52 seviyesinde ölçüldüğü gram gümüşte, gün içi işlemlerde en düşük 66,6041 TL ve en yüksek 68,9506 TL seviyeleri test edildi. Gram gümüş, bir önceki günü 67,01 TL kapanışla tamamlamıştı.
AYLIK ZİRVEDEN DİBE SERT SALINIM Geçen ayı 78,92 TL seviyesinde kapatan gram gümüş, kasım ayı içinde geniş bir fiyat aralığında hareket etti. 10-11-2026 tarihinde 86,79 TL ile ayın en yüksek noktasını gören gram gümüş, 25-11-2026 tarihinde ise 62,29 TL’ye gerileyerek ayın en düşük değerini kaydetti.
GRAM GÜMÜŞTE DÖNEMSEL KAYIPLAR Günlük toparlanmaya karşın gram gümüşün orta ve uzun vadeli periyotlardaki negatif seyri verilere yansıdı. Dönemsel değişim oranları haftalık bazda -,15, aylık bazda - ,97, yılbaşından itibaren -0,60 ve yıllık bazda -%2,89 olarak izlendi. Piyasa hareketleri incelendiğinde ise 7 günlük periyotta kapanış 71,31 TL ve değişim -%4,57, 30 günlük periyotta kapanış 87,18 TL ve değişim -!,93, 90 günlük periyotta ise kapanış 102,97 TL ve değişim -3,91 seviyesinde gerçekleşti.
ONS GÜMÜŞTE 41,7400 USD DENGESİ Uluslararası piyasalarda ons gümüş yüzde 1,56 oranındaki günlük yükselişle 41,7400 USD’ye ulaştı. Piyasa ekranlarında ons gümüş alış fiyatı 41,7700 USD, satış fiyatı ise 41,7100 USD olarak belirlendi. Önceki kapanışını 41,1000 USD’den yapan ons gümüş, gün içinde en düşük 40,8400 USD ve en yüksek 42,2800 USD aralığında işlem gördü.
ONS PERFORMANSINDA DİP VE ZİRVE VERİLERİ Geçen ayı 49,1200 USD kapanışıyla tamamlayan ons gümüş, 10-11-2026 tarihinde 53,7200 USD ile zirve yaptıktan sonra 25-11-2026 tarihinde 38,2000 USD ile ayın dip seviyesini gördü. Dönemsel performansta haftalık -,64, aylık -",54, yılbaşından bu yana -A,26 ve yıllık bazda -,76 oranında geri çekilme kaydedildi. Fiyat hareketleri tablosuna göre ons gümüş; 7 günde en yüksek 45,8900 USD, 30 günde en yüksek 54,6300 USD ve 90 günlük periyotta en yüksek 71,1600 USD seviyelerini test etmişti.
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